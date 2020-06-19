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Vali Seymenoğlu, düğün salonu işletmecilerini kurallara uyulması noktasında uyardı

ISPARTA HABERLERİ  | 19.06.2020 14:41 | Son Güncelleme

Düğün salonu işletmecileriyle bir araya gelen Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak olan düğün sezonu için salon işletmecilerine kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulundu.

Düğün salonu işletmecileriyle bir araya gelen Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak olan düğün sezonu için salon işletmecilerine kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulundu. Seymenoğlu, Isparta’da düğünlerde yaygın olan aynı tabaktan yemek yeme olayının ise pandemi sürecinde mümkün olamayacağını söyledi.
Pandemi sonrası tedbirli normale dönüş adımları devam ederken yaklaşık 3 aydır faaliyetlerine ara verilen düğün salonu işletmecileri Vali Ömer Seymenoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede düğün salonu işletmecilerinin talep ve önerileri dinleyen Vali Seymenoğlu iletilen öneriler hakkında görüş alış verişinde bulundu. Isparta’da faaliyet gösteren 32 düğün salonu adına temsilcilerin katıldığı görüşmede İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanlığı tarafından pandemi sonrası tedbirli normale dönüş adımları kapsamında düğünlerin 1 Temmuz itibariyle yapılabileceği açıklanmış, Sağlık Bakanlığı tarafından da “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” güncellenerek, “Nikah ve düğünlerde alınması gereken önlemler” başlığı altında düğünlerde uyulması gereken kurallar belirtilmişti. Bu önlemlerin başında maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen gelirken, rehberde uyulması gereken tüm kurallar detaylı olarak anlatılmış durumda.
Vali Seymenoğlu yaptığı açıklamada herhangi bir aksaklık yaşanmaması halinde 1 Temmuz’dan itibaren düğün törenlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan esaslara göre yapılabileceğini belirterek düğün salonu işletmecileri ile düğün sahipleri arasında yapılacak sözleşmelerin mutlaka rehberde belirtilen kurallara uyulması taahhüdüyle imzalanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca ilimizde yaygın olan aynı tabaktan düğün yemeği ikramının ise bu süreçte mümkün olamayacağının altını çizen Vali Seymenoğlu işletmecilerin, düğün sahiplerinin ve konukların bu kurallara uymasının salgının ilimizde kontrolü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

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