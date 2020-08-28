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  4. Vali Seymenoğlu, hemşerisi Teknik Direktör Tekelioğlu ile bir araya geldi

Vali Seymenoğlu, hemşerisi Teknik Direktör Tekelioğlu ile bir araya geldi

ISPARTA HABERLERİ  | 28.08.2020 17:52 | Son Güncelleme

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Vali Seymenoğlu, hemşerisi Teknik Direktör Tekelioğlu ile bir araya geldi

3. Ligin çiçeği burnundaki takımı Isparta32 Spor’da takımın başına getirilen Teknik direktör Sadi Tekelioğlu, hemşehrisi Vali Ömer Seymenoğlu ile bir araya geldi. Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette kent futbolu da masaya yatırıldı. Yeni görevi için Tekelioğlu’nu tebrik ederek başarılar dileyen Vali Seymenoğlu başarılı teknik adamla yeni sezon çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulundu. Tekelioğlu ise transfer ve yapılan çalışmalar hakkında Vali Seymenoğlu’na bilgi verdi. Deneyimli teknik adam Tekelioğlu’’na Sportif Direktör Turgut Kul da eşlik etti.

Vali Seymenoğlu, hemşerisi Teknik Direktör Tekelioğlu ile bir araya geldi

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