YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Vali Seymenoğlu Korona virüs önlemlerini Yerinde İnceledi

Vali Seymenoğlu Korona virüs önlemlerini Yerinde İnceledi

ISPARTA HABERLERİ  | 22.03.2020 20:30 | Son Güncelleme

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Isparta’da bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek acil servis ve diğer bölümlerde görev yapan sağlık personeli ile bir süre görüştü.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Isparta’da bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek acil servis ve diğer bölümlerde görev yapan sağlık personeli ile bir süre görüştü. Yetkililerden Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.
Vali Seymenoğlu ilk olarak Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastanede görev yapan doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli ile bir süre görüştü.
Vali Seymenoğlu ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne giderek hastanede Koronavirüs konusunda alınan tedbirleri yerinde inceledi. Vali Seymenoğlu ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne giderek Hastanede incelemelerde bulundu. Olası bir olağanüstü durum karşında hastane bahçesine kurulan çadırlar hakkında ilgililerden bilgi alan Vali Seymenoğlu, ardından hastanenin acil servisini ziyaret ederek çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.
Vali Ömer Seymenoğlu İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya’nın da hazır bulunduğu incelemeler kapsamında Özel Meddem Hastanesi’ni de ziyaret ederek bir süre alından tedbirler konusunda hastane yöneticileri ile görüş alıverişinde bulundu.

Sağlık Personelimiz Canla Başla Görevi Başında
Koronavirüs nedeniyle alınan tedbir ve çalışmaların eksiksiz ve titizlikle sağlık çalışanlarınca yerine getirildiğini belirten Vali Seymenoğlu, sağlık ordusunun tüm Türkiye de olduğu gibi Isparta’da da mesai mefhumu gözetmeksizin aile ve çocuklarından fedakarlık ederek, görevlerinin başında fedakarca çalıştıklarını görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Vali Seymenoğlu İl Sağlık müdüründen, başhekiminden, doktor, hemşire, temizlik görevlisine kadar hizmet veren tüm sağlık çalışanlarının görevleri başında vatandaşlara güven ve moral verdiğini belirterek; “Tüm sağlık çalışanlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Isparta halkı adına hepinize ayrı ayrı selam ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROnu tanıyabildiniz mi?Onu tanıyabildiniz mi?
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

Başkan Babaoğlu ailesi ve komşularıyla birlikte alkış gönderip, vatandaşlara seslendi

VASKİ’den ‘22 Mart Dünya Su Günü’ mesajı

VASKİ’den ‘22 Mart Dünya Su Günü’ mesajı

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Zabıta lokanta ve pastahaneleri denetledi

Bursa’da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi’nden...

Bursa’da yaşlıların market alışverişi Büyükşehir Belediyesi’nden...

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır’daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

Isparta Namaz Vakitleri 22 Mart Pazar

İmsak
05:30
Sabah
06:51
Öğle
13:10
İkindi
16:36
Akşam
19:18
Yatsı
20:34

Isparta Nöbetçi Eczaneler22 Mart Pazar

Gül Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Candemir Eczanesi
Egirdir
Yeni Eczanei
Gelendost
Gonca Eczanesi
Senirkent
Derman Eczanesi
Sarkikaraagac
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Isparta UNİGFB’den Fenerbahçe’ye büyük destek

Isparta UNİGFB’den Fenerbahçe’ye büyük destek

Isparta’da muhtarlar başkanını seçti

Isparta’da muhtarlar başkanını seçti

Tahkim Kurulu’ndan Isparta 32 Spor’a müjde

Tahkim Kurulu’ndan Isparta 32 Spor’a müjde

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Başkan’dan minik öğrencilere sürpriz

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

Eski TBMM Başkanı Yıldırım Isparta'da AK Parti Siyaset Akademisi açılışına katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.