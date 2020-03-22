Vali Seymenoğlu Korona virüs önlemlerini Yerinde İnceledi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Isparta’da bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek acil servis ve diğer bölümlerde görev yapan sağlık personeli ile bir süre görüştü. Yetkililerden Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Vali Seymenoğlu ilk olarak Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastanede görev yapan doktor, hemşire ve diğer sağlık personeli ile bir süre görüştü.

Vali Seymenoğlu ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne giderek hastanede Koronavirüs konusunda alınan tedbirleri yerinde inceledi. Vali Seymenoğlu ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne giderek Hastanede incelemelerde bulundu. Olası bir olağanüstü durum karşında hastane bahçesine kurulan çadırlar hakkında ilgililerden bilgi alan Vali Seymenoğlu, ardından hastanenin acil servisini ziyaret ederek çalışanlara işlerinde kolaylıklar diledi.

Vali Ömer Seymenoğlu İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya’nın da hazır bulunduğu incelemeler kapsamında Özel Meddem Hastanesi’ni de ziyaret ederek bir süre alından tedbirler konusunda hastane yöneticileri ile görüş alıverişinde bulundu.