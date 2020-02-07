Vali Seymenoğlu, şampiyonlarla bir araya geldi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Zafer Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Dart Antrenörü olan Recep Gürdal’ın bireysel olarak çalıştırdığı öğrencilerden oluşan dart sporcularını makamında konuk etti.

İlk ve orta dereceli okullarda öğrenim gören sporcular geçtiğimiz aylarda yapılan Türkiye Dart Şampiyonası’nda önemli dereceler elde ettiler.

Isparta’nın faklı okullarında eğitim gören dart sporcuları bireysel olarak katıldıkları Türkiye Dart Şampiyonası’nda Muhammed Kılıç ile üçüncülük elde ederek büyük başarı elde ettiler. Şampiyonada Müslüm Tekin yıldızlar kategorisinde 160 kişi arasında 16. olurken, Ramazan Işık, Emre Sarpdağ ve Nurettin Enes ise ilk 32 içine girdiler. Minikler kategorisinde ise Deniz Ceylin Saltı 16. oldu.

Buluşmada sporcuları ve antrenörlerini başarılarından dolayı tebrik eden Vali Seymenoğlu, “Yarışmalarda dereceye girip girmemek çok önemli değil. Önemli olan bu sporu severek yapmak ve sporculuğun gerektirdiği çalışkanlığa ve ahlaka sahip olmak. Ancak derslerinizi aksatmadan çalışmalarınıza devam ederseniz zaten başarı sizlerle olacaktır. İl dışı müsabakalarda elde ettiğiniz dereceler bizleri gururlandırıyor. Çalışmalarınızda emeği geçen ailelerinize, muhtar amcanıza ve öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Sizleri de tebrik ediyorum” dedi

Yaptıkları spor ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulunan genç sporcular ise dart sporuyla Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal sayesinde tanıştıklarını, dartın matematik başta olmak üzere, diğer derslerde konsantrasyonlarını artırdığını söyleyerek milli sporcu olmayı hedeflediklerini aktardılar.

Ardından sporcular beraberinde getirdikleri dart tahtasına atış yaparak mini bir yarışma yaptılar. Sporcuların atışının ardından tahtanın başına geçen Vali Seymenoğlu ise 3 isabetli atış gerçekleştirerek 48 puanla iyi bir derece elde etti.

Vali Seymenoğlu buluşmanın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

