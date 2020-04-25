Vali Seymenoğlu’ndan üretici ve esnafa çağrı: “Bu dönemde kâr yapmayı ikinci plana bırakacağız”

Isparta’da iki büyük pazarın kapatılmasının ardından vatandaş ve esnaftan gelen talep üzerine Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Vali Seymenoğlu, pandemi sürecinde herkesten fedakarlık yapmalarını istediklerini belirtti.

Isparta’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması amacıyla amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla aşırı yoğunluk yaşanan bazı pazar yerleri kapatılmıştı. Kararın ardından vatandaşlardan ve Meslek Odalarından gelen taleplerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ilgili meslek odaları temsilcileri katıldı.

“Kâr yapmayı bu dönemlerde ikinci plana bırakacağız”

Toplantıda konuşan Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, pandemi döneminde para hesabı yapılmaması gerektiğini belirterek, “Belki herkes kendi açısından bakıyor, kendi ürettiğini pazara çıkarma ve pazara çıkartırken kâr üretmeye bakıyor ancak bu dönemler öyle değil. Bu dönemler özel günler. Bu dönemler hep fedakarlık günü. Hem kamu çalışanları hem de üretenler, piyasa ürün arz edenler için fedakarlık günü. Kârı bu dönemlerde ikinci plana bırakacağız. Elbette çoluk çocuğumuz var karnını doyuracağız, doyurmamız lazım. Bu memleket öyle bir memleket ki açlıktan kimseyi bugüne kadar öldürmemiş, geçmişte de öldürmemiş bugün de öldürmüyor. Bundan sonra da öldürmez” diye konuştu.