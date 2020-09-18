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Vali Sezer başarılı öğrencileri ağırladı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 18.09.2020 16:06 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre ülke geneli başarı sıralamasında ilk bine giren kentteki öğrencileri makamında kabul etti.2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Türkiye geneli başarı sıralamasına göre ilk binin içerisinde yer alan Utku Özcan, Remzi Kadir Akgün ve Selim Bora Gençoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve okul yöneticilerini makamında kabul eden Vali Yunus Sezer, öğrencilerin elde etmiş oldukları başarıları ile Kırıkkale’ye büyük bir gurur yaşattıklarını dile getirdi.

Vali Sezer başarılı öğrencileri ağırladı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre ülke geneli başarı sıralamasında ilk bine giren kentteki öğrencileri makamında kabul etti.
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Türkiye geneli başarı sıralamasına göre ilk binin içerisinde yer alan Utku Özcan, Remzi Kadir Akgün ve Selim Bora Gençoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve okul yöneticilerini makamında kabul eden Vali Yunus Sezer, öğrencilerin elde etmiş oldukları başarıları ile Kırıkkale’ye büyük bir gurur yaşattıklarını dile getirdi. Öğrenci ve ailelerini tebrik eden Vali Sezer, başarılarının devamını diledi.

Vali Sezer başarılı öğrencileri ağırladı

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