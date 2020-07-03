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Vali Sezer Becel’den Rektör Aktekin’e ziyaret

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 03.07.2020 12:58 | Son Güncelleme

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Vali Sezer Becel’den Rektör Aktekin’e ziyaret

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’i ziyaret etti.
İstanbul’un Çatalca İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nevşehir’e Vali olarak atanarak görevine başlayan Vali İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’e iade-i ziyarette bulundu. Vali Sezer Becel ziyaretlerinde, NEVÜ Rektörlüğüne asaleten atanan Rektör Aktekin’e görevlerinin tekrar hayırlı olması ile birlikte başarılı çalışmalar diledi.
Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Aktekin ise, Vali Sezer Becel’e üniversitenin fiziki yapılanması, bölüm, program, personel ve öğrenci sayılarının yanı sıra pandemi dönemiyle birlikte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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