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Vali Sezer Delice Üzüm Üreticileri Birliği Üretim Tesisini ziyaret etti

KIRIKKALE HABERLERİ  | 06.05.2020 12:30 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Delice ilçesinde tarım projelerinin uygulandığı alanlarda incelemelerde bulundu.İlk olarak Delice Üzüm Üreticileri Birliği Üretim Tesisini ziyaret eden Vali Sezer, burada yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Delice ilçesinde tarım projelerinin uygulandığı alanlarda incelemelerde bulundu.
İlk olarak Delice Üzüm Üreticileri Birliği Üretim Tesisini ziyaret eden Vali Sezer, burada yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Bağ fidanı aşılama işleminin gerçekleştirildiği atölyede ve aşılama yapılacak bağ çubuklarının bulunduğu sahada da incelemelerde bulunan Vali Sezer, bu yıl 60 bine yakın bağ fidanının üretiminin yapılarak çiftçilerle buluşturulacağını kaydetti. Önümüzdeki dönem 1 milyon adet bağ fidanı üretimine geçmek için çalışmaların devam ettiğini aktaran Sezer "Öncelikle kendi ihtiyacını karşılamak üzere kurulan tesisin hedef ve kapasitesini daha da genişleteceğiz. Delice ilçemizi bağcılık konusunda yeniden merkez hale getirebilmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçeye kurulan bağ fidanı üretim tesisinin kapasitesi arttırılarak bölge illerinin de ihtiyacını karşılayacak duruma gelecek. Bu çalışmada yer alan Birliğimize, Tarım Müdürlüğümüze, Kaymakamlığımıza, Belediyemize, İl Özel İdaremize ve projeyi maddi manevi destekleyen iş insanlarımıza, çiftçilerimize teşekkür ediyorum" ” dedi.
Sezer, daha sonra kentte seracılığın yaygınlaştırılması çalışmaları ve 100 dönüm sera kurulması hedefi doğrultusunda “KOP ile Yaz Seracılığı Projesi" kapsamında kurulan serayı ziyaret etti. Seracılığın Kırıkkale’de son dönemde gelişmeye başladığını ifade eden Vali Sezer ”Son iki yılda ilimiz sera varlığını üç katına çıkarttık. İlimizde örtü altı yetiştiriciliğini daha da büyütmek için projelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuştu.
Vali Sezer’in ziyaretlerinde Delice Kaymakam Vekili Saliha Karataş, Belediye Başkanı Turgut Özdem, Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz ile Üzüm Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Erdem de yer aldı.

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