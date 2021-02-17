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Vali Sezer; "Kırıkkale Silah İhtisas OSB’nin cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz"

17.02.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de ilk olan Silah İhtisas OSB’de yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik Makam Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, MKE Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin ve Silah OSB’de faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı.Toplantının açılışında konuşan ve Kırıkkale’de MKE Kurumu dışında alternatifleri çoğaltmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Vali Sezer "Savunma Sanayi alanında kümelenme potansiyeline sahip ilimizde, Türkiye’nin ilk ve tek Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor.

Türkiye’de ilk olan Silah İhtisas OSB’de yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Makam Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, MKE Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin ve Silah OSB’de faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı.
Toplantının açılışında konuşan ve Kırıkkale’de MKE Kurumu dışında alternatifleri çoğaltmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Vali Sezer "Savunma Sanayi alanında kümelenme potansiyeline sahip ilimizde, Türkiye’nin ilk ve tek Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. 500 dönümlük alan üzerinde kurulan Silah İhtisas OSB’nin kurucu ortakları arasında ise MKE Kurumu ve Savunma Sanayi Başkanlığı gibi ülkemizin savunma sanayiinde stratejik öneme sahip kurumlarımız bulunmaktadır. Silah İhtisas OSB’ de halen 9 firmaya 14 adet arsa tahsisi yapmış bulunmaktayız. 5 fabrika binası ile üretime başlanılmış, 1 fabrikanın ise inşaat çalışmaları devam ediyor. Tahsisi yapılan 8 arsa ise proje aşamasında bulunuyor. Silah İhtisas OSB’mizin doğal gaz dâhil her türlü alt yapısı hazır durumdadır. Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin bir cazibe merkezi olmasını ve istihdamın artırılmasını hedefliyoruz" dedi.
Daha sonra, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin’in sunumu ile devam eden toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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