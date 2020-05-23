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Vali Sezer’in Ramazan Bayramı mesajı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 23.05.2020 17:18 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Vali Sezer mesajında, "Mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, bir Ramazan Bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Vali Sezer’in Ramazan Bayramı mesajı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Sezer mesajında, "Mübarek Ramazan ayını geride bırakarak, bir Ramazan Bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki bayramlar, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma günleridir. Bu bayram ne yazık ki, sevdiklerimizle hasret, sevgi ve muhabbetle bir araya gelip kucaklaşamayacağız. Fiziki mesafe olarak her ne kadar bu bayramda yüz yüze görüşemesek de, bir sıcak tebessümümüz ile içlerini ısıtabileceğimiz, dualarına her zaman muhtaç olduğumuz anne ve babalarımız ile aile büyüklerimizi, akraba, dost ve sevdiklerimizi telefon ile arayarak onların yanında olduğumuzu; sevinç ve kederlerini, varsa sıkıntılarını paylaşmaya hazır olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bayram kutlamalarını ziyarete giderek yapmayalım. Evlerimizde kalıp alınan kurallara riayet edelim ki, gelecek bayramları hep birlikte coşku içinde kutlayabilelim. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle birlikte daha nice sağlıklı ve huzurlu bayramlar geçirmenizi dilerim" ifadelerini kullandı.

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