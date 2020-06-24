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Vali Şıldak, Balıkesir Üniversitesini ziyaret etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.06.2020 11:09 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof Dr.

Vali Şıldak, Balıkesir Üniversitesini ziyaret etti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof Dr. İlter Kuş’a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter hazır bulundular. Vali Hasan Şıldak üniversitelerin geleceğimizin teminatı gençlerimizi yarınlara hazırlayan ilim ve irfan yuvaları olduğunu belirterek “Üniversiteler, gençleri sosyal açıdan da hayata hazırlamaktadır. Bu açıdan Üniversiteler genel olarak bilimsel bilgi üreten ve yayan kuruluşlar olmalarının yanında, kalkınmanın da temel dinamiklerinden biridir. İlimizin kalkınma ve gelişmesi noktasında Valilik olarak üniversitemiz ile yakın çalışma içerisinde olacağız” dedi.
Rektör Prof.Dr.İlter Kuş Vali Hasan Şıldak’a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite hakkında bilgi sundu. Balıkesir’e hizmet noktasında Valilikle ortak çalışma içerisinde olacaklarını dile getirerek, ziyaretinden dolayı Vali Hasan Şıldak’a teşekkür etti.

Vali Şıldak, Balıkesir Üniversitesini ziyaret etti

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