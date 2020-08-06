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Vali Şıldak, "Balıkesir’de tarımın zenginliği bölgeye yansıyor"

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.08.2020 10:28 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Vali Şıldak ziyarette "Balıkesir’de tarımın zenginliği bölgeye yansıyor" dedi.
Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan tarafından karşılanan Vali Hasan Şıldak, ziyaretinde personel ile tanışarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çalışmalar ve Balıkesir’in tarımsal potansiyeli hakkında kapsamlı bir sunumun yapıldığı ziyarette, İl Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan hizmetler ve projeler hakkında Vali Hasan Şıldak’a bilgi verdi. Bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda Vali Şıldak; " Balıkesir zenginliği üst seviyede bir il. Tarım hayvancılık ve diğer her ürün bazında bir potansiyele sahip. Bilinçli bir tarım yapılıyor. İlin hacmine göre sulama alanları geniş diyebiliriz. Makinalı tarım yapan bilinçli bir çiftçimiz var. Ortalama verim düzeyi yüksek, bu bakımdan da zenginlik zaten bölgeye yansıyor” diye konuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan ziyaret anısına Vali Şıldak’a tarih öncesi çağlardan beri var olduğu bilinen barışın ve bolluğun simgesi olan zeytin ağacından yapılmış plaket takdim etti. Vali Hasan Şıldak, İl Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan, Şube Müdürleri ve tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.

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