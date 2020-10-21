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Vali Şıldak, Başkan Deveciler’i ziyaret etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 21.10.2020 23:40 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i makamında ziyaret etti.Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Vali Hasan Şıldak’ı belediye binası girişinde karşıladı.

Vali Şıldak, Başkan Deveciler’i ziyaret etti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Vali Hasan Şıldak’ı belediye binası girişinde karşıladı. Şıldak’ın ziyaretinde Kaymakam İlyas Memiş, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Tarık Hekimoğlu’da hazır bulundu.
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, burada Vali Şıldak’a, ilçenin genel ve demografik yapısıyla birlikte, Burhaniye Belediyesi tarafından dönemlerinde yapılan hizmetler ve düşünülen projeler hakkında kısa brifing verdi.
Burhaniye’nin kültür, sanat, spor ve sağlık projelerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında da bölgede öncü olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, belediye olarak pandemi döneminde de Türkiye’ye örnek stratejik projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Korona sürecini bilinçli ve programlı olarak sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Deveciler, "Göreve geldikten sonra gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle deniz turizmiyle ilgili ciddi çalışmalara çok büyük önem verdik. Pelitköy ve Gadana sahilini deniz severlerin hizmetine açtık. Öğretmenler Mahallesi Sunar Sitesi önündeki projemiz ile ilçemize yatırımlarımızı sürdürüyoruz."dedi.
Burhaniye’deki gelişmeleri takip ettiğini söyleyen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Burhaniye’nin hızlı bir ivme kazandığını, yapılan hizmetlerin halkın nezdinde takdir kazandığını ifade etti.
Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’e teşekkür eden Vali Şıldak, Deveciler’e yaptığı çalışmalarında başarılar diledi. Sohbet eşliğinde devam eden ziyaret hediye takdimlerinden sonra, Vali Hasan Şıldak ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’le birlikte protokolün de katılımıyla Ticaret Odası ziyaretiyle sona erdi.

Vali Şıldak, Başkan Deveciler’i ziyaret etti

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