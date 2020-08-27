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Vali Şıldak DSİ’yi ziyaret etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.08.2020 14:10 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Devlet Su İşleri (DSİ) 25.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak; DSİ 25. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek Bölge Müdürü Nazmi Koçak’a yeni görevinde başarı diledi.
Vali Şıldak; Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile bilgilendirme toplantısı yaparak, Bölge Müdürü Koçak’tan kurumun çalışmaları ile ilgili brifing aldı. Kurum personelini de bürolarında ziyaret eden Şıldak sohbet ederek görevleriyle ilgili sorular sordu. Vali Şıldak, başta Bölge Müdürü olmak üzere Müdür Yardımcılarına, Şube Müdürlerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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