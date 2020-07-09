Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile birlikte Edremit İlçesi kurum yöneticileri ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı.

Edremit Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleşen değerlendirme toplantısında Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı’dan ilçe ile ilgili bilgiler alan Vali Hasan Şıldak daha sonra kurum müdürlerinden kurumların işleyişi ile bilgiler aldı.

Kamu hizmetlerinin sunumunda öncelikle kurumlar arasında uyum ve koordinasyonu sağlayarak, iş birliği içerisinde daha hızlı, daha verimli çalışma ortamını oluşturarak, hesap verebilir, şeffaf, vatandaş memnuniyetini esas alan, ulaşılabilir bir yönetim anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini belirten Vali Şıldak, devletin vakar ve ciddiyetini yansıtan bir çalışma prensibini hep birlikte uygulayacaklarını ifade etti. Kurumların işleyişi, çalışma prensipleri ve beklentilerin konuşulduğu toplantıda Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, tüm kamu kurum yöneticilerinden gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Toplantıya Vali Hasan Şıldak, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ve Edremit kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri katıldı.

