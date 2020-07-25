Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Şıldak İl Müdürü Yakup Yıldız’dan brifing aldı. Birim yöneticileri ile toplantı gerçekleştiren Vali Şıldak sonrasında büroları ziyaret ederek personeli ile sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız beraberinde Maarif Müfettişleri Başkanı Osman Sarıkaya, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile ilimizin eğitimdeki genel durumu, başarı düzeyi, eğitimde kaliteyi arttırmak için yapılması gereken çalışmalar, okulların durumu, halen devam etmekte olan yatırımlar ve projeler hakkında sunumlar yaparak Vali Hasan Şıldak’a brifing verdi.

Sunumun ardından Vali Şıldak “Kalkınma yolunda, ülkelerin en büyük gücü eğitimli, nitelikli, çalışkan insan varlığıdır. Ülkemizin ihtiyacı olan eğitilmiş insan gücü; ilim, irfan yuvası olan okullarımızda yetiştirilmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun olarak ve fırsat eşitliği içinde eğitim-öğretim imkanlarından en iyi şekilde yararlanabilmeleri için yoğun bir çaba içindeyiz. Okullarımızın çağın gereklerine uygun teknolojik ve fiziki donanıma sahip bir şekilde, sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında öğrenci ve velilerimizin beklentilerini karşılayacak çalışmaları Hükumetimizin destekleriyle yapmaktayız” dedi.

Toplantı sonrası kurum personeli ile tanışan Vali Şıldak “Personelimizin motivasyonunu arttıracak yenilikçi çalışmalar uzun vadede çalışma hayatının verimini arttırır” şeklinde konuştu. Vali Hasan Şıldak yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek yeni dönemde heyecan içinde daha güzel çalışmalar yapılması temennisinde bulundu.

