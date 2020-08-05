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Vali Şıldak ilk 500’e giren öğrencileri kutladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.08.2020 19:23 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye genelinde ilk 500 arasında yer alan öğrencileri makamında kabul etti.Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Hasan Şıldak, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 500 arasında yer alan öğrenciler Yasin Oğulcan Kocataş, Elif Sena Akçay, Özge Efeyurtlu, İldem Öykü Ataş, Sadi Mert Devekuşu, Efe Ertuğ Erdem, Barış Uygar Uçak, Kemal Barış Kesen, Deniz Tütüncüoğlu, İlhan Karaduman, Alpsencer Özdemir, Deniz İlkdoğmuş, Nazife Küpeli, Yusuf Ali Kaya, Yağmur Yılmazdur, Beyza Karaşahan ile okul idarecilerini ve öğrenci velileri, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Aşık ile birlikte kabul etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Türkiye genelinde ilk 500 arasında yer alan öğrencileri makamında kabul etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Hasan Şıldak, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) ilk 500 arasında yer alan öğrenciler Yasin Oğulcan Kocataş, Elif Sena Akçay, Özge Efeyurtlu, İldem Öykü Ataş, Sadi Mert Devekuşu, Efe Ertuğ Erdem, Barış Uygar Uçak, Kemal Barış Kesen, Deniz Tütüncüoğlu, İlhan Karaduman, Alpsencer Özdemir, Deniz İlkdoğmuş, Nazife Küpeli, Yusuf Ali Kaya, Yağmur Yılmazdur, Beyza Karaşahan ile okul idarecilerini ve öğrenci velileri, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Aşık ile birlikte kabul etti. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavına ülke genelinde, 2 milyon 296 bin 138 öğrenci katıldı. Balıkesir ilin de 21 öğrenci ilk 500 öğrenci arasında yer almayı başardı.
“ Öğrencilerimizi gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum”
Vali Hasan Şıldak yaptığı konuşmada:” Sevgili öğrencilerimizi, değerli ailelerini ve öğretmenlerini gönülden kutluyor, üniversite eğitimlerinde başarılarının devamını diliyorum” dedi. Ziyaret; Vali Hasan Şıldak ‘ın, Yükseköğretim Kurumları Sınavında başarılı olan öğrencilerimizi ödüllendirmesi ile sona erdi.

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