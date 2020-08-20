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Vali Şıldak Manyas’ı ziyaret etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.08.2020 09:20 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ilçeleri tanıma ziyaretleri kapsamında Manyas ilçesini ziyaret etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ilçeleri tanıma ziyaretleri kapsamında Manyas ilçesini ziyaret etti. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Manyas’a geldi, Hükumet Konağı girişinde Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barçın ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Şıldak Kaymakamlıkta ilçe protokolü ile bir süre sohbet etti. Vali Şıldak’a Kaymakam Kaya tarafından Manyaslı ebru sanatçısı Osman Şimşek tarafından yapılan ebru eseri verildi. Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş ise Manyas Kelle peyniri ve ilçe de üretimi yapılan peynir çeşitlerinden hediye paketi sundu. Vali Hasan Şıldak buradan Müftülük toplantı salonunda ilçede ki kurum amirleriyle tanışma toplantısında bir araya geldi. Şıldak, İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği ve Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, bir süre personel ile sohbet etti. Ziyaretler sonrası çarşı içerisinde vatandaşlarla selamlaşıp, kısa sohbetler yapan Şıldak, Kovid-19 tedbirleri konusunda da vatandaşlara dikkatli olmalarını ve kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak, gördüğü tablonun sevindirici olduğunu vurguladı. Vali Hasan Şıldak daha sonra Manyas’tan ayrıldı. Vali Şıldak’a ziyaretinde İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tarık Hekimoğlu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onaran eşlik ettiler.

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