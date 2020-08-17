Vali Şıldak, Marmara Adası’nda

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak hafta sonu ziyaretini Marmara Adası’na ayırdı.

Hafta içi olduğu gibi hafta sonu da ziyaret programını sürdüren Vali Şıldak, bu hafta sonunu Marmara Adası ziyaretine ayırdı.

Marmara Adası ziyaretinde, Marmara İlçesi ve bağlı kırsal mahallelerde incelemelerde bulunan Vali Şıldak, Marmara Kaymakamlığı, Marmara Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Ziyaret ettiği kırsal mahallelerde vatandaşlarla da sohbet eden Vali Şıldak, Marmara Adası ziyareti sona erdikten sonra Avşa Adası’na giderek burada da bir dizi denetim gerçekleştirdi.



