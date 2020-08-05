Vali Şıldak: “Orman varlığımız ülkemizin en değerli hazinelerinden, doğal miraslarından biridir”

Balıkesir’de Orman yangınları ile mücadele toplantısı Vali Hasan Şıldak başkanlığında Valilik Koca Seyit toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda orman yangınlarının önlenmesi ve risklerin en aza indirilmesi için yapılması gereken ortak çalışmalar değerlendirildi. Orman Bölge Müdür Vekili Nejdet Güdül’den brifing alan Vali Şıldak, “Orman Varlığımız Ülkemizin en değerli hazinelerinden, doğal miraslardan biridir. Bütün gayretimiz gelecek nesillere daha güzel bir doğa, daha yeşil bir Balıkesir bırakmak için orman varlıklarımızın korunmasıdır. Bu bakımdan çalışmalarımıza şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çok sağlam bir ekip ve koordinasyon ile devam etmeliyiz” diye konuştu.

Vali Hasan Şıldak, özellikle havaların ısınmasıyla yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, ciddi bir orman varlığına sahip İlimizdeki olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ve koordinasyonu gerektiren konularla ilgili kurum ve kuruluş amirlerine talimatlar verdi.Toplantı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Toplantıya Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Çek, İl Emniyet Müdür Vekili Savaş Kaya, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Orman Bölge Müdür Vekili Nejdet Güdül, DSİ 25. Bölge Müdür Vekili Muharrem Çağlancı, İl AFAD Müdürü Bayram Şahin, Karayolları 141. Şube Şefi Nuri Ünal, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz katıldı.



