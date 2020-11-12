YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Vali Şıldak özell öğrencilerle buluştu

Vali Şıldak özell öğrencilerle buluştu

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.11.2020 19:56 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Altıeylül Sevgi Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.Mesaisine Sevgi Özel Eğitim Uygulama Okulu ile başlayan Vali Hasan Şıldak’a ziyaretinde Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Altıeylül Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik eşlik etti.Okul Müdürü Musa Çelik’ten okul ile ilgili bilgi alan Şıldak, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile birlikte derslikleri dolaştı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Altıeylül Sevgi Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.
Mesaisine Sevgi Özel Eğitim Uygulama Okulu ile başlayan Vali Hasan Şıldak’a ziyaretinde Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Altıeylül Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik eşlik etti.
Okul Müdürü Musa Çelik’ten okul ile ilgili bilgi alan Şıldak, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile birlikte derslikleri dolaştı. Gezdiği dersliklerde öğrencilerle sohbet eden Şıldak, öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Ayrıca öğrencilerin velileriyle de sohbet ederek taleplerini dinledi.
Okul ziyaretinde tedbirlerin alındığını gözlemlediğini dile getiren Vali Şıldak “Sizlerin gerek hijyen koşulları gerekse maske, mesafe kurallarına uyum konusunda hassasiyet içerisinde olduğunuzu görüyorum. Hem öğretmenlerimizden hem de velilerimizden etkili mücadele bekliyoruz” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar! Kazayı görüp yardım için durdular, hayatlarının şokunu yaşadılar!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
06:17
Sabah
07:42
Öğle
12:58
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:23

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Balkan Eczanesi
Merkez
Denizler Eczanesi
Merkez
Ulu Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.