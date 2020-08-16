Vali Şıldak, şehit aileleri ve gazi derneklerini ziyaret etti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesini ziyaret etti. Şube Başkanı Haydar Filiz, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Vali Şıldak, onlarla sohbet ederek yakından ilgilendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesini ziyaret ederek şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanlığını ziyaret eden Vali Şıldak, Başkan Ali Hulusi Karakuz ve gazilere bir sıkıntılarının olup olmadığını sorarak sohbet etti.

Ziyaret programı kapsamında son olarak Balıkesir Görev ve Terör Mağdurları Derneğini ziyaret ederek burada Başkan İsmet Göner ve şehit aileleri ile bir araya gelen Vali Şıldak’a Başkan Göner nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, ziyaretin anısına hediye ve Türk bayrağı takdim etti.

Hem makam hem de gönül kapılarının şehitlerin kıymetli emanetleri ve değerli gazilere her zaman açık olduğunu dile getiren Vali Şıldak, "Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, makamları âli olsun. Gazilerimiz olarak sizlerin hakları ve devletimizin bekası için ödediğiniz bedellerin değeri ölçülemez. Bizler o zorlu dönemleri yaşayarak, şahit olarak bu günlere geldik. Ne mutludur ki Devletimizin de en önemli politikalarından biri şehit ailelerimiz ve gazilerimizle yakından alakadar olmaktır. Bizler de sizlerle kenetleneceğiz. Ziyaretlerimiz hep devam edecek. Sizlerin hakkı hiçbir zaman ödenemez. Sıkıntılarınız olursa, bizim aşabileceğimiz her türlü konuda sizlerin yanınızdayız” diye konuştu.

