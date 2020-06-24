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Vali Şıldak Şehitliği ziyaret etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.06.2020 14:07 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi olarak atanan ve yeni görevine başlayan Hasan Şıldak, Balıkesir Şehitliğini ziyaret etti.

Balıkesir Valisi olarak atanan ve yeni görevine başlayan Hasan Şıldak, Balıkesir Şehitliğini ziyaret etti. Vali Şıldak şehitlikte, şehit kabirlerinin başında dua etti.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Valiliği görevinden Balıkesir Valiliği görevine atanan Vali Hasan Şıldak, göreve başlamasının ardından Balıkesir Şehitliği’ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Şıldak’a Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Ahmet Çakar ile YİKOB İdari ve Mali İşler Müdürü Emre Bulut eşlik etti. Şehitlerin kabirleri başında dua eden Vali Şıldak rahmet, minnet ve şükranla Şehitlerimizi yad etti.

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