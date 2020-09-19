Vali Şıldak, "Susurluk zenginlikleriyle öne çıkan bir ilçemiz"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ilçe ziyaretleri kapsamında Susurluk’u ziyaret etti.

Susurluk ziyaretinde Kaymakamlık bürolarını tek tek gezerek personel ile tanışan Vali Şıldak, ziyaret programı kapsamında Kaymakam Ateş’ten ilçe ile ilgili bilgi almasının ardından, Atatürk İlkokulu Toplantı Salonunda İlçe kurum yöneticileri ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Şıldak toplantıda yaptığı konuşmada; “Susurluk İlçemiz Balıkesir ölçeğine baktığımızda zenginlikleriyle öne çıkan, geçiş güzergahında bulunan, tarımla, hayvancılıkla geniş bir potansiyele sahip bir ilçemiz. İlimiz geniş vilayetlerden biri, çoğu alanda ilçeler merkezden daha güçlü. Susurluk İlçemiz de İlde ağırlığı olan bir ilçe” dedi.

Kurum yöneticilerine vatandaş odaklı çalışmanın önemini vurgulayan Vali Şıldak; “Ülkemizin gelişim çizgisi ve içinde bulunduğumuz konjonktüre uygun olarak her kurumun hedefinin, misyonunun ve vizyonunun olması gerekir. Bu anlamda projeli çalışmaları çok önemsiyorum ve öneriyorum. Günlük işlerin yapılmasının ötesinde, İlçenin gelişmesine katkı sağlayacak çapta yeni çalışmalar, farklı alanlar, bakış açıları ortaya koymak önemlidir. Ayrıca tarımla ilgili çok geniş bir alandasınız. Bizim devlet kurumları olarak sektörlerin önünü açan çalışmalar yapmamız gerekiyor. Motivasyon ve koordinasyon içerisinde çalışmalıyız. Ülkemizde de Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalarla insana verilen değer arttı. Bizim de İlçelerle birlikte bunları daha üst seviyeye taşımamız gerekiyor. Hizmetlerimizde vatandaş odaklı, hizmet odaklı olduğumuzu göstermeliyiz. Gelişen büyüyen Ülkemizde, hizmet aşkımızı hissettirirsek arzu ettiğimiz seviyeyi daha hızlı yakalayabiliriz” diye konuştu.

Kaymakamlık ziyareti sırasında Vali Şıldak’a İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Susurluk Belediye Başkan Vekili Ömer Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır ve İlçe Jandarma Komutanı Tğm. Coşkun Kurt karşıladı.

