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Vali Şıldak ’Uyuşturucu ile Mücadele Birimini’ ziyaret etti

12.01.2021 21:37 | Son Güncelleme:
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Valilik girişinde bulunan Açık Kapı Birimi ve bağımlı vatandaşlara umut kapısı olan Uyuşturucu ile Mücadele Birimi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Vali Hasan Şıldak, günlük ziyaret programında vatandaşların sorunlarına çözüm bulma ve özellikle “Uyuşturucu ile Mücadele Projesi”nde önemli bir rol alan Valilik Açık Kapı Birimi’ni ziyaret etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Valilik girişinde bulunan Açık Kapı Birimi ve bağımlı vatandaşlara umut kapısı olan Uyuşturucu ile Mücadele Birimi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Hasan Şıldak, günlük ziyaret programında vatandaşların sorunlarına çözüm bulma ve özellikle “Uyuşturucu ile Mücadele Projesi”nde önemli bir rol alan Valilik Açık Kapı Birimi’ni ziyaret etti. Çalışmalarla ve söz konusu projenin başvuruları ile ilgili yapılan süreç noktasında bilgi alan Vali Şıldak personele gayretli çalışmalarında başarılar diledi.
Valilik Açık Kapı Biriminin ardından ilimizde bulunan bağımlı vatandaşlar için bir umut kapısı olan projenin önemli bir durağı olan İl Sağlık Müdürlüğüne başlı Uyuşturucu ile Mücadele Birimi’ni ziyaret eden Vali Şıldak projede yaşanan gelişmeler ve işleyişi hakkında bilgi aldı. Vali Şıldak projenin uygulanmasında yaptıkları çalışmaları için personele teşekkür etti. Son olarak Balıkesir’de yeni kuruluşu gerçekleştirilen Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) de ziyaret eden Vali Şıldak çalışmalar ile ilgili de bilgi aldı.

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