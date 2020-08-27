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Vali Şıldak, “Vatandaş bize her zaman ulaşabilmeli”

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.08.2020 14:10 | Son Güncelleme

Vali Hasan Şıldak; Bölge ve İl Müdürleri ile yürütülen ve planlanan kamu hizmetleri konusunda ’Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirdi.

Vali Şıldak, “Vatandaş bize her zaman ulaşabilmeli”

Vali Hasan Şıldak; Bölge ve İl Müdürleri ile yürütülen ve planlanan kamu hizmetleri konusunda ’Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirdi. Vali Şıldak toplantıda “Vatandaşlarımız ve personelimiz bizlere her zaman ulaşabilmeli. Vatandaşa yaklaşımımızla devletin güler yüzünü ve sıcaklığını hissettirmeliyiz" dedi.
“Korona virüs salgını mücadelesinde Balıkesir iyi durumda”
Toplantıda yapmış olduğu konuşmasında, global bir hal alan ve ülkemizde de yayılımını sürdüren Koronavirüs salgınıyla mücadelede İlimizin iyi durumda olduğunu belirten Vali Şıldak; “Korona virüs Pandemisiyle mücadelede
1 Haziran’dan itibaren uygulanan Kontrollü Sosyal Hayat dönemiyle birlikte Temmuz ayının sonlarına doğru tekrar yükselişe geçen pozitif vaka sayıları olmasına rağmen, aldığımız tedbirlerin sonucu olarak diğer bazı büyükşehirlere kıyasla Balıkesir olarak iyi durumdayız. Pandemi dolayısıyla yeni tedbirler de aldık, gelişmelere göre tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Bununla birlikte izolasyon şartları dolayısıyla evde kalması gereken vatandaşlarımızın dışarı çıkmaları, bulaş durumunu hızlandırıyor. Gerek İl Salgın Denetim Merkezinde görevli öğretmenlerimizin aramalarıyla, gerekse kolluk kuvvetlerimizin her gün bu vatandaşları bizzat ziyaret ederek denetlemesiyle, evde kalmalarının kendileri ve toplum sağlığı açısından önemi tekrar hatırlatılıyor. Bu uygulamalara rağmen yine de kurallara uymayan vatandaşlarımıza para cezası ve adli işlem uygulanıyor” diye konuştu.
“Balıkesir ivme kazanmalı”
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının koordineli bir şekilde çalışmasının önemini vurgulayan Vali Şıldak; “Göreve başladığım günden bu yana İlimizin kalkınması ve gelişmesine katkı sağlayacak projeler ve çalışmaların arayışı içerisindeyiz. Bunu sizlerle, yani kamu kurumlarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışarak başarabiliriz. Sizler; Kaymakamlarımıza, İlçelerdeki Müdürlerinize koordineli bir şekilde bilgi alışverişi içeresinde olarak destek vermelisiniz. Balıkesirimizin gelişiminin projeler ve tanıtımla ivme kazanması için hep birlikte çalışmalıyız” dedi.
Vali Şıldak, “Vatandaş her zaman bize ulaşabilmeli”
Devletin güler yüzünün vatandaşlara gösterilmesini dile getiren Vali Şıldak; “Vatandaşlarımız ve personelimiz bizlere her zaman ulaşabilmeli. Vatandaşa yaklaşımımızla devletin güler yüzünü ve sıcaklığını hissettirmeliyiz. Kurumlarımızın da her bakımdan prestijli olması gerekir. Bunu da kurumlarımızın bakım onarım, temizlik gibi hususlarına hassasiyet göstererek sağlayabiliriz. Personelle de güvene dayalı sıcak bir ilişki içinde olarak, en alt kademedeki personeli dahi kişinin potansiyeline göre görev vererek nitelikli çalışma sağlayabiliriz” diye konuştu.
Karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak devam eden toplantı Vali Yardımcılarının ve Müdürlerin söz almalarının ardından Vali Şıldak katılımcılara çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkür etti.
Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra Vali Yardımcıları Mustafa Çek ve Mitat Gözen ile kamu kurumlarının Bölge Müdürleri ve İl Müdürleri katıldı.

Vali Şıldak, “Vatandaş bize her zaman ulaşabilmeli”

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