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Vali Şıldak: “Yüreğimiz Balıkesir için atıyor”

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.07.2020 14:31 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Balıkesir’deki basın yayın organlarının sahip, çalışan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Balıkesir’deki basın yayın organlarının sahip, çalışan ve temsilcileriyle bir araya geldi. Balıkesir’deki üç haftalık çalışmalarını değerlendiren Vali Hasan Şıldak ayrıca gazetecilerin sorularını da cevapladı.
Balıkesir’de üç haftadır görev yaptığının altını çizen Vali Hasan Şıldak karşılıklı güven ve hoşgörü anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdürmek istediğini dile getirdi. Vali Şıldak Balıkesir’de görev süresince uygulayacağı çalışma yöntemlerini de ifade ederek, Balıkesir basını ile güzel bir birliktelik içinde çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

“Basının yaptığı işi önemsiyorum”
Balıkesir’in genel durumu ve hizmet işleyişi konusunda yapılan çalışmaların basın tarafından kamuoyuna duyurulmasını önemsediğini kaydeden Vali Hasan Şıldak, “Karşılıklı güven ve hoşgörü anlayışı, dayanışma, işbirliği ruhu benim çok atıf yaptığım kelimeler. Bu kelimelerin laf olsun diye söylenmediğini, altının dolu olduğunu ve benim için önemli olduğunu de belirtmek istiyorum. Balıkesir’de çalışmaktan ilk günden itibaren heyecan duyuyorum. Bu heyecanımızı görevimize, alanımıza, her bir personelimize yansıtmamız lazım. Yönetimde motivasyona inanıyorum. Kamu görevlerinde içinde vatan sevgisi, millet sevgisi olan insanlar başarılı olurlar ve kendi benliklerini çalışma olarak gösterirler, var gücüyle bu ülke için bir şeyler yapmaya çalışırlar. Zorlamayla, birtakım tedbirlerle verim alamazsınız. Personelimizin verimli çalışması, kurumlarımızın aktif olmaları için her türlü tedbiri, her türlü destekleyici boyutta önlemi de alacağız. Bu itibarla vatandaşımızın da her zaman yanında olmak ve onu dinlemek, kapıyı açık tutmak noktasında da en başta ben kendim şahsen bunu gerçekleştireceğim. Bütün kurumlarımızda da aynı anlayışın hassasiyetle uygulanmasını temin edeceğim. İlimizde inşallah hep birlikte güzel çalışmaların gerçekleşmesinde benim de verimli katkı sunabilmem noktasında sizlerden alacağım desteğin de önemli olduğunu, basının bizim adımıza aslında bazı hizmetleri de, bazı görevleri de yerine getirdiğini, adeta birlikte çalıştığımızı belirtmek istiyorum, o gözle görüyorum. Çünkü sesimizin, vereceğimiz mesajlarımızın doğru yansıtılması, doğru bir mecrada bunların dillendirilmesi, karşılık bulması, halkımıza yansıtılması sizler vasıtasıyla olmaktadır. Bu nedenle yaptığınız işi önemsiyorum, değerli buluyorum. Şimdiden çalışmalarımızın birlikte başarılı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Balıkesir Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen toplantıda Vali Hasan Şıldak Balıkesir basınının merak ettiği eğitimden kültüre, turizmden sağlığa birçok konuda kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Toplantıda Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Hulusi Öztürk, Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Semra Aman Akyürek, Balıkesir İli Gazeteciler Radyo ve Televizyoncular Derneği Başkanı Osman Yurdusev ile gazete sahipleri, ulusal haber ajanslarının temsilci ve muhabirleri de yer aldı.

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