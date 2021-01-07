Vali Şıldak’tan 10 Ocak Gazeteciler günü mesajı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Şıldak mesajında, "Gazeteci, haberi doğru kaynaktan almakla yükümlüdür. Gazetecilik kulaktan dolma bilgilerle yapılmamalı, yalan haber, yıpratma gibi unsurlar içermemelidir" dedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak mesajında şu ifadelere yer verdi. "İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak, vatandaşlarımızın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üslenen gazeteci, toplumun gözü, kulağı ve sesidir. Vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız bu yönüyle de milletin duygularına tercüman olmaktadır. Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüzde, gazeteci, haber ve bilgi kaynağına hızlı ulaşma ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlarına sunma işini üstlenmiştir. Görsel ve yazılı basının yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin de günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerin üzerine düşen sorumluluk daha da çoğalmaktadır. Halkın düşüncesi, hissiyatı, sevinci ve coşkusu basın aracılığıyla gün yüzüne çıkar. Çünkü gazetecilik bilgi, birikim, araştırma, titizlik ve hassasiyet işidir. Basın ilkeleri, basın ahlakı gibi kavramlar gazeteci sorumluluğunu anlatır. Bireyin haber alma hakkını sağlayan, doğru, ilkeli ve tarafsız görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren basın, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendiren en etkili araçlardan biridir."