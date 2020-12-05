YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Vali Şıldak’tan başarılı öğrencilere ödül

Vali Şıldak’tan başarılı öğrencilere ödül

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.12.2020 12:05 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Türkiye finallerinde başarılı olan öğrencileri Vali Hasan Şıldak makamında kabul ederek, kutladı ve ödüllendirdi.Vali Hasan Şıldak; COVİD-19 salgını nedeni ile 26-27 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen TÜBİTAK 14.

TÜBİTAK Türkiye finallerinde başarılı olan öğrencileri Vali Hasan Şıldak makamında kabul ederek, kutladı ve ödüllendirdi.
Vali Hasan Şıldak; COVİD-19 salgını nedeni ile 26-27 Kasım 2020 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finaline katılarak İlimize derece getiren öğrencileri tebrik etti.
Vali Hasan Şıldak proje yarışmasına katılarak biyoloji alanında Türkiye İkincisi olan Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Bengisu Tanem Gevenesli ve Ege Erol Kozan’ı, Matematik alanında Türkiye Üçüncüsü olan Karesi Özel Bahçeşehir Ortaokulu Öğrencisi Çağan İkikardeş’i, Coğrafya alanında Teşvik Ödülüne layık görülen Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri Ecrin Sude Tanyel ve Esna Karatepe’yi ve Öğretmenlerini başarılarından dolayı ödüllendirerek kutladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!
1/

Balıkesir Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:07
Öğle
13:04
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:15

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Doruk Eczanesi
Merkez
Eski Dedebaş Eczanesi
Merkez
Seymen Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Şifa Sun Eczanesi
Ayvalik
Günaydın Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.