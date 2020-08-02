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Vali Şıldak’tan Edremit ve Ayvalık’ta bayram ziyaretleri

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.08.2020 21:11 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Edremit ve Ayvalık ilçelerinde bayram ziyaretlerinde bulundu.Balıkesir’in Edremit ilçesinde ikamet eden ve hayatını tekerlekli sandalyede devam ettiren engelli Ahmet Binbir ve ailesini ziyarette bulunan Vali Şıldak “Devletimizin bizlere emaneti olan vatandaşlarımız, hayatın her safhasında güzel imkanlara kavuştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Edremit ve Ayvalık ilçelerinde bayram ziyaretlerinde bulundu.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde ikamet eden ve hayatını tekerlekli sandalyede devam ettiren engelli Ahmet Binbir ve ailesini ziyarette bulunan Vali Şıldak “Devletimizin bizlere emaneti olan vatandaşlarımız, hayatın her safhasında güzel imkanlara kavuştu. Onların yüzünün gülmesi aslında hepimizin yüzünün gülmesi anlamına geliyor. Engelli vatandaşlarımızın her ihtiyacını karşılama noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Onlar bizlere Milletimizin ve Devletimizin birer emaneti. Biz de bu anlayışla onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
Program dolayısıyla Şehit Kara Plt. Üst.Tanju Baytekin’nin Edremit’te bulunan annesi Bedia Baytekin’i ziyaret eden Vali; “Vatandaşımızın güvenliği, Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş bütün kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, Devletimiz sizlerin her daim yanındadır.” diyerek ailenin bayramını kutladı.
Ayvalık İlçesinde ailesi ile birlikte ikamet eden engelli Adacan Yaşıtlıoğlu’nu da bayramda yalnız bırakmayan Vali Şıldak aile ile bir araya gelerek bir sıkıntılarının olup olmadığını sorup bayramlarını kutladı. Adacan ve ailesi ile bir süre sohbet ettikten sonra, programına Şehit Er Ramazan Aydın’ın Ayvalık İlçesinde bulunan ailesi, anne Saime Aydın ve baba Orhan Aydın’ı ziyaret ederek devam eden Vali Hasan Şıldak şehit alisine bu mübarek günlerde yalnız olmadıklarını dile getirdi.
Daha sonra Vali Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak tarafından ziyaret edilen Ayvalık’ta ikamet eden koruyucu aile Aslı Ceylan ve eşi Sabri Ceylan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Vali Şıldak bayram programı kapsamında, Ayvalık İlçesinde Altınova ve Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı, Ayvalık Polis Merkezi ile Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığını ziyaret ederek; “Özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan İlçemizde özverili bir şekilde görev yapan sizleri tebrik ediyorum.” diyerek personelin bayramlarını kutladı.

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