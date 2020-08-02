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Vali Şıldak’tan “tedbirli olalım” uyarısı

BALIKESİR HABERLERİ  | 02.08.2020 19:40 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bayramı sahil bölgelerinde geçiren vatandaşlara seslenerek korona virüse karşı alınan tedbirlere hassasiyet göstermelerini istedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bayram tatilini sahillerde geçiren vatandaşlara yönelik yaptığı “Birinci dalga sahillere indi, tatilde dikkatli olalım” uyarısı üzerine Vali Hasan Şıldak, özellikle yaz aylarında insan hareketliliği ve yoğunluğunun arttığı sahil bölgelerindeki bütün vatandaşları, bu önemli günlerde tedbirlere uyma noktasında daha çok hassasiyet gösterilmesi konusunda uyardı.Mesafe ve maske kuralının ihmal edilemeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayan Vali Şıldak, “Toplum sağlığı her türlü bireysel davranıştan daha değerlidir” diyerek vatandaşlardan tedbirli olunmasını istedi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, bayramı sahil bölgelerinde geçiren vatandaşlara seslenerek korona virüse karşı alınan tedbirlere hassasiyet göstermelerini istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bayram tatilini sahillerde geçiren vatandaşlara yönelik yaptığı “Birinci dalga sahillere indi, tatilde dikkatli olalım” uyarısı üzerine Vali Hasan Şıldak, özellikle yaz aylarında insan hareketliliği ve yoğunluğunun arttığı sahil bölgelerindeki bütün vatandaşları, bu önemli günlerde tedbirlere uyma noktasında daha çok hassasiyet gösterilmesi konusunda uyardı.
Mesafe ve maske kuralının ihmal edilemeyecek kadar önemli olduğunu vurgulayan Vali Şıldak, “Toplum sağlığı her türlü bireysel davranıştan daha değerlidir” diyerek vatandaşlardan tedbirli olunmasını istedi.

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