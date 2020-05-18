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Vali Sonel, milli sporcularla rafting yaparak Munzur'da sezonu açtı

TUNCELİ HABERLERİ  | 18.05.2020 16:33 | Son Güncelleme

Vali Sonel, milli sporcularla rafting yaparak Munzur'da sezonu açtı

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valisi Tuncay Sonel, milli sporcularla rafting yaparak Munzur Çayı'nda sezonu açtı.

Gençlik Haftası dolayısıyla Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülselam Er, milli sporcular ve kurum personeli katıldı.

Sonel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, birkaç yıl öncesine kadar terör olaylarıyla anılan Tunceli'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleri, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur ve turizm şehri haline geldiğini söyledi.

Bu sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılını büyük coşkuyla kutladıklarını belirten Sonel, şöyle konuştu:

"Tunceli'de gençlerimizle rafting merkezimizde etkinlik düzenliyoruz. Bu yıl Gençlik Haftası dolayısıyla, geleceğimiz, göz bebeğimiz, gururumuz 10 milli sporcuyla rafting yaparak sezonu açıyoruz. Bu vesileyle Tunceli'nin huzur, turizm ve tatil şehri olmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Sonel, şehitleri rahmet, gazileri minnetle andığını kaydetti.

Vali Sonel, daha sonra Munzur Çayı'nda yılın ilk raftingini "Hayırlı olsun." diyerek başlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulan ve maske takılan etkinlikte, 9 kişilik botlara 5 kişi alındı.

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte Sonel ve beraberindekiler, Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinden kent merkezine kadar olan 7 kilometrelik kesimde rafting yaptı.

Sonel ve beraberindekiler, etkinlik sonunda Türk bayrağı, "Tanımakla başlar her şey" ve "Evde kal" pankartı açtı.

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