YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Vali Sonel: "Ordu ve 19 ilçesine hizmet ve yatırım katacağız”

Vali Sonel: "Ordu ve 19 ilçesine hizmet ve yatırım katacağız”

ORDU HABERLERİ  | 02.07.2020 21:19 | Son Güncelleme

Ordu Valisi Tuncay Sonel, ayağının tozuyla ilçe ziyaretlerine ilk Ünye’den başladı.Ordu’da bulunan 19 ilçeye eşit ve hızlı hizmetin olacağını ifade eden Vali Sonel, “Biz Ordu’da yapılan hizmetlerin daha da üzerine koyarak tamamlamayı düşünüyoruz.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, ayağının tozuyla ilçe ziyaretlerine ilk Ünye’den başladı.
Ordu’da bulunan 19 ilçeye eşit ve hızlı hizmetin olacağını ifade eden Vali Sonel, “Biz Ordu’da yapılan hizmetlerin daha da üzerine koyarak tamamlamayı düşünüyoruz. Yeni görev yerimiz olan 81 ilimizin ayrı güzelliklerinden bir şehir olan Ordu’muzu söz sahibi yapacak bir il konumuna getireceğiz. Ünye ve diğer ilçelerimizin her biri ayrı bir güzelliğe sahip. Daha önce Trabzon ve Gümüşhane’de görevde olduğum için Karadeniz’e yabancı değilim” dedi.
Ünye’de ziyaretlerine devam eden Vali Sonel, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyareti sonrası Türk Japon Dostluğu ve Ertuğrul Firkateyni Şehitlik Anıtını ziyaret etti. Japon anıtında bilgi alan Vali Sonel, daha sonra ziyaretini Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine gerçekleştirdi.
Ziyaretine gün boyu devam eden Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ünye’ye yapılması planlanan Üniversite Kampus Alanına geçti. Burada üniversitenin çalışmalarının takipçisi olacağını söyleyen Vali Sonel, en kısa sürece alanda çalışmalara başlanacağını ifade etti.

“Kaleyi detaylı inceledi”
Restorasyon çalışmaları devam eden Ünye Kalesi’ni ziyaret eden Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kale’nin saha alanına girerek çalışmaları detaylı inceledi. Ünye Kalesi’nde devam eden restorasyon ve dehliz temizlik çalışmalarını inceleyen Vali Sonel, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Ziyaretinde STK ve muhtarları unutmadı”
Ünye ziyaretinde sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar ile de bir araya gelen Vali Sonel, kuruluşların çalışmaları hakkında bilgi alırken, muhtarlarla düzenlediği toplantıda onları dinleyerek istişarelerde bulundu.
Vali Sonel ziyaretlere Sanayi Sitesi, Şehit Taner Kart’ın ailesi, Binicilik Tesisleri, Asarkaya Kent Ormanı ve Ünye Limanı’nda incelemelerde bulunmasının ardından Ünye’den ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ordu Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
02:55
Sabah
04:54
Öğle
12:38
İkindi
16:37
Akşam
20:11
Yatsı
22:01

Ordu Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Berrin Eczanesi
Altinordu
Çakır Eczanesi
Altinordu
Koçak Eczanesi
Altinordu
Topaloğlu Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Fatsa
Seyitoğlu Eczanesi (Gece 24.00'A Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Özsoy Eczanesi
Unye
Tan Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ordu’da çıkan yangında dumandan 6 kişi etkilendi

Ordu’da çıkan yangında dumandan 6 kişi etkilendi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Ordu Büyükşehir sınırları aştı

Ordu’ya Avrupa’dan kalite etiket ödülü

Ordu’ya Avrupa’dan kalite etiket ödülü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.