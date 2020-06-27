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Vali Soytürk biber fabrikası yapılacak alanda incelemerde bulundu

KİLİS HABERLERİ  | 27.06.2020 12:17 | Son Güncelleme

Kilis Valisi Recep Soytürk, Hasancalı Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi’nde biber salçası fabrikasının yapılacağı arazide incelemelerde bulundu.Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyüne giden Vali Recep Soytürk, Türkiye’de önemli biber merkezi olan Hasancalı köyünde fabrikaları gezdikten sonra yeni yapıaccak olan Hasancalı Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi arazisinde incelemelerde bulundu.Vali Recep Soytürk’e Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İpek yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr.

Vali Soytürk biber fabrikası yapılacak alanda incelemerde bulundu

Kilis Valisi Recep Soytürk, Hasancalı Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi’nde biber salçası fabrikasının yapılacağı arazide incelemelerde bulundu.
Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyüne giden Vali Recep Soytürk, Türkiye’de önemli biber merkezi olan Hasancalı köyünde fabrikaları gezdikten sonra yeni yapıaccak olan Hasancalı Gıda İhtisas Küçük Sanayi Sitesi arazisinde incelemelerde bulundu.
Vali Recep Soytürk’e Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İpek yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ve İl Genel Meclis üyeleri eşlik etti.

Vali Soytürk biber fabrikası yapılacak alanda incelemerde bulundu

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