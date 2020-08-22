YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Vali Soytürk düğün salonlarını denetledi

Vali Soytürk düğün salonlarını denetledi

KİLİS HABERLERİ  | 22.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kentteki düğün salonlarını ziyaret ederek, korana kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile birlikte Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Kilis’t bulunan çeşitli düğün salonlarına denetledi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kentteki düğün salonlarını ziyaret ederek, korana kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.
Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile birlikte Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Kilis’t bulunan çeşitli düğün salonlarına denetledi. Vali Soytürk, düğün salonlarında kurallara uyulup uyulmadığını denetledi. Düğün salonu sahipleri ile düğünü ve nişan yapan aileleri uyarın Vali Soytürk, düğünlere katılanlara Covid 19 salgını konusunda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini, vatandaşların kurallara uyulması konusunda önemli uyarılarda bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Böyle evlilik olacaksa, olmasın!' 'Böyle evlilik olacaksa, olmasın!'
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama
Aydın Büyükşehir’den Ovacık yoluna sathi kaplama
Sağlı-Sen 2 Nolu Şube’den teşkilat toplantısı
Sağlı-Sen 2 Nolu Şube’den teşkilat toplantısı
Medical Park Gaziantep Hastanesi’nden bölgede bir ilk daha
Medical Park Gaziantep Hastanesi’nden bölgede bir ilk daha
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı

Kilis Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:48
Öğle
12:39
İkindi
16:21
Akşam
19:21
Yatsı
20:42

Kilis Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Öndeş Eczanesi
Merkez
Şekeroğlu Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İl Jandarma Komutanlığına Jandarma Albay Ersin Aslan atandı
İl Jandarma Komutanlığına Jandarma Albay Ersin Aslan atandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kilis’te uyuşturucu operasyonu
Kilis’te uyuşturucu operasyonu
Rektörler Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde buluştu
Rektörler Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.