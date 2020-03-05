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Vali Soytürk Kuru üzüm tesisi yapılacak alanda incelemede bulundu

KİLİS HABERLERİ  | 05.03.2020 18:05 | Son Güncelleme

Kilis Valisi Recep Soytürk, Musabeyli ilçesinde kuru üzüm tetisi kurulacak alanda incelemelerde bulundu.Vali Soytürk, Musabeyli ilçesindeki Türkiye geneli bölge turnuvalarında bölge ikinciliği alan Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Karacoğlan Ortaokulunu ziyaret etti.

Vali Soytürk Kuru üzüm tesisi yapılacak alanda incelemede bulundu

Kilis Valisi Recep Soytürk, Musabeyli ilçesinde kuru üzüm tetisi kurulacak alanda incelemelerde bulundu.
Vali Soytürk, Musabeyli ilçesindeki Türkiye geneli bölge turnuvalarında bölge ikinciliği alan Musabeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Karacoğlan Ortaokulunu ziyaret etti. Burada öğrenciler ile sohbet eden Vali Soytürk, daha sonra Robotik Kodlama Atölye’sinin açılışı gerçekleştirdi. Daha sonra Vali Soytürk, Musabeyli ilçesinde kurulacak olan kara üzüm tesislerinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.
Vali Soytürk, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) tarafından desteklenecek olan kara üzüm paketleme tesislerin finansı İKA’nın karşılayacağını belirterek, “Kara üzüm tesisleri ile İl Özel İdaresi tarafından yaptırılacak. Bu konuda üzüm üreticileri birliği bilindiği üzere geçen yıl kurulmuştu. İnşallah Kilis üzümünün tanıtımını en iyi şekilde yaparak, çiftçimizin gelirini attıracağız” dedi.
Vali Soytürk’e , Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer ile daire müdür ve amirleri eşlik etti.

Vali Soytürk Kuru üzüm tesisi yapılacak alanda incelemede bulundu

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