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Vali Soytürk’ ün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

KİLİS HABERLERİ  | 07.03.2020 11:17 | Son Güncelleme

Kilis Valisi Recep Soytürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Vali Recep Soytürk, 8 Mart 1977’de Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının onaylanmasından bu yana, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tüm dünyada, kadınların eşitlik, refah ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri dayanışma günü olarak kutlandığını belirtti.

Vali Soytürk’ ün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Kilis Valisi Recep Soytürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Vali Recep Soytürk, 8 Mart 1977’de Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının onaylanmasından bu yana, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tüm dünyada, kadınların eşitlik, refah ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri dayanışma günü olarak kutlandığını belirtti. Soytürk, "Ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde büyük emekleri bulunan kadınlarımız, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesidir. Bu manada Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin, sevginin kaynağı olmuştur. Devletimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, “Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Kadınlarımız, savaş hayatında, tarım hayatında, maişet hayatında erkeklerimizle, yarım adım geride kalmayarak yürüdüler” demek suretiyle toplum içinde kadınlarımızın önemine değinmiş ve Türk Kadınına birçok Dünya devletinden önce medeni ve siyasi haklarına kavuşturarak, kadınlara verdiği önemi ve değeri göstermiştir.Annelik görevi başta olmak üzere, toplumu şekillendiren, topluma faydalı bireylerin yetişmesinde önemli bir rol üstlenen ve üretime katkıda bulunarak birçok ulvi görevleri yerine getiren kadınlarımız toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almıştır ve bu şekilde de devam edecektir. Cennet annelerin ayakları altındadır” buyruğuna bizleri muhatap kılan bir anlayışın mensupları olan bizler, bugüne kadar kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduğumuz gibi bundan sonra da olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.Bu duygu ve düşüncelerle; yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, nesillerin eğitiminde ve yetişmesinde sevgi ve şefkat kucağı olan, asil duyguların sahibi ve fazilet timsali kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içten dileklerimle kutlar, selam ve saygılarımı sunarım” ifadesine ver verdi.

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İmsak
05:28
Sabah
06:47
Öğle
12:48
İkindi
16:04
Akşam
18:38
Yatsı
19:52

Kilis Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Efe Eczanesi
Merkez
Polat Eczanesi
Merkez
Türkler Eczanesi
Musabeyli
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