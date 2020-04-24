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  4. Vali Soytürk’den Çobanbey Sınır Kapısını denetledi

Vali Soytürk’den Çobanbey Sınır Kapısını denetledi

KİLİS HABERLERİ  | 24.04.2020 11:16 | Son Güncelleme

Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısında incelemelerde bulunarak, giriş-çıkış yapan araçların Korona virüs sebebiyle dezenfeksiyon işlemlerini yerinde izledi.Vali Soytürk, Çobanbey Sınır Kapısından Suriye’ye geçerek, Çobanbey AFAD Lojistik Merkezinde incelemelerde bulunarak Suriyeli yerel meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Vali Soytürk’den Çobanbey Sınır Kapısını denetledi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısında incelemelerde bulunarak, giriş-çıkış yapan araçların Korona virüs sebebiyle dezenfeksiyon işlemlerini yerinde izledi.
Vali Soytürk, Çobanbey Sınır Kapısından Suriye’ye geçerek, Çobanbey AFAD Lojistik Merkezinde incelemelerde bulunarak Suriyeli yerel meclis üyeleriyle bir araya geldi. Suriye’de alınan korona virüs tedbirleri başta olmak üzere çeşitli konuları Suriyeli yerel meclis üyeleri ile değerlendiren Vali Soytürk, dönüşte Çobanbey Sınır Kapısında incelemelerde bulunarak yetkililerden Çobanbey Sınır Kapısındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Soytürk, giriş çıkış yapan araçların korona virüs sebebiyle dezenfeksiyon işlemlerini yerinde inceledi.

Vali Soytürk’den Çobanbey Sınır Kapısını denetledi

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