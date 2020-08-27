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Vali Soytürk’den GAMER’de inceleme

KİLİS HABERLERİ  | 27.08.2020 14:01 | Son Güncelleme

Kilis Valisi Recep Soytürk, 112 Acil Çağrı Merkezi ile (GAMER) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.Kilis’te yapımı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi ile GAMER merkezi ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Vali Soytürk, kısa sür sonra faaliyete geçecek merkezde incelemelerde bulundu.

Vali Soytürk’den GAMER’de inceleme

Kilis Valisi Recep Soytürk, 112 Acil Çağrı Merkezi ile (GAMER) Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Kilis’te yapımı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi ile GAMER merkezi ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Vali Soytürk, kısa sür sonra faaliyete geçecek merkezde incelemelerde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi ile GAMER faaliyete geçmesiyle, 110 itfaiye, 112 sağlık, 155 polis imdat, 156 jandarma imdat başta olmak üzere tek çatı altında faaliyet gösterecek binayı gezen Vali Soytürk, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Soytürk’den GAMER’de inceleme

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