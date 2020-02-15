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Vali Soytürk’ün acı günü

KİLİS HABERLERİ  | 15.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

Kilis Valisi Recep Soytürk’ün annesi Kıymet Soytürk hayatını kaybetti.Vali Recep Soytürk’ün annesi Kıymet Soytürk’ün cenazesi yarın Sakarya’nın Karasu ilçesi Elmalı Camii’nden öğle namazına müteakip Kuzuluk Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Vali Soytürk’ün acı günü

Kilis Valisi Recep Soytürk’ün annesi Kıymet Soytürk hayatını kaybetti.
Vali Recep Soytürk’ün annesi Kıymet Soytürk’ün cenazesi yarın Sakarya’nın Karasu ilçesi Elmalı Camii’nden öğle namazına müteakip Kuzuluk Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

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Öğle
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İkindi
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Akşam
18:18
Yatsı
19:33

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