Vali Soytürk’ün acı günü

Kilis Valisi Recep Soyt\u00fcrk\u2019\u00fcn annesi K\u0131ymet Soyt\u00fcrk hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\nVali Recep Soyt\u00fcrk\u2019\u00fcn annesi K\u0131ymet Soyt\u00fcrk\u2019\u00fcn cenazesi yar\u0131n Sakarya\u2019n\u0131n Karasu il\u00e7esi Elmal\u0131 Camii\u2019nden \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fcteakip Kuzuluk Mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilece\u011fi bildirildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davran\u0131\u015fa bay\u0131l\u0131yor!PARTNER 12 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131n\u0131 taciz edip... M\u00fcge Anl\u0131 yay\u0131ndan kovdu!
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