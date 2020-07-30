YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Vali Su, denetleme noktasında sürücülerin bayramını kutladı

Vali Su, denetleme noktasında sürücülerin bayramını kutladı

MERSİN HABERLERİ  | 30.07.2020 17:05 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, beraberinde Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile birlikte, denetleme noktasını ziyaret ederek sürücülere çeşitli hediyeler verdi, bayramlarını kutladı.İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı dolayısıyla kentin farklı noktalarında trafik denetimi yapıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, beraberinde Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile birlikte, denetleme noktasını ziyaret ederek sürücülere çeşitli hediyeler verdi, bayramlarını kutladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı dolayısıyla kentin farklı noktalarında trafik denetimi yapıldı. Bu kapsamda Vali Ali İhsan Su da beraberinde Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile birlikte, Toroslar ilçesindeki denetleme noktasını ziyaret etti. Vali Su, burada açılan stantı ziyaret ederek, hem emniyet mensuplarıyla hem de vatandaşlarla bayramlaştı. Denetleme noktasında durdurulan araç sürücüleriyle sohbet eden Vali Su, vatandaşlara trafik uyarılarının yer aldığı broşür verirken, çocuklara da çikolata, boyama kitabı ve kırmızı düdük hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAslında bu kadar büyükmüş!Aslında bu kadar büyükmüş!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Vali Çuhadar’dan İl Özel İdaresine ziyaret

Vali Çuhadar’dan İl Özel İdaresine ziyaret

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Başkan Gürün Kurban Bayramı’nı kutladı

Başkan Gürün Kurban Bayramı’nı kutladı

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Mersin Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:04
Sabah
05:39
Öğle
12:53
İkindi
16:41
Akşam
19:57
Yatsı
21:25

Mersin Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Demirel Eczanesi
Akdeniz
Haziran Eczanesi
Akdeniz
Sezge Eczanesi
Akdeniz
Serkut Eczanesi
Mezitli
Vildan Eczanesi
Mezitli
Aydın Eczanesi
Toroslar
Polen Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Mersinde zincirleme kaza

Mersinde zincirleme kaza

Islık çalan yılanlar

Islık çalan yılanlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.