Vali Su, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde inceleme yaptı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Su, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve ekibi tarafından karşılandı. Ziyaretinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binasını ve tesisleri gezen Su, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İl Müdürü Demir, hizmet ve şube müdürleri ile bir süre sohbet eden Su, Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü teşkilat yapısı, görev alanları, faaliyetleri, projeler ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında Demir’den bilgi aldı.

Demir, kurum ziyaretleri kapsamında İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Su’ya bu nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

