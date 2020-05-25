YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Vali Su, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

Vali Su, güvenlik güçleriyle bayramlaştı

MERSİN HABERLERİ  | 25.05.2020 16:57 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı münasebetiyle Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bayramlaştı.Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine de birer ziyaret gerçekleştirerek personelin bayramını kutlayan Vali Su, büyük bir özveri ile çalışmaya devam eden güvenlik güçlerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu ile birlikte Gözne yolu jandarma kontrol noktası ile Kazanlı polis kontrol noktasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Su, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösteren güvenlik güçlerine teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Ramazan Bayramı münasebetiyle Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bayramlaştı.
Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerine de birer ziyaret gerçekleştirerek personelin bayramını kutlayan Vali Su, büyük bir özveri ile çalışmaya devam eden güvenlik güçlerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.
Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu ile birlikte Gözne yolu jandarma kontrol noktası ile Kazanlı polis kontrol noktasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Su, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösteren güvenlik güçlerine teşekkür ederek bayramlarını kutladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadıPolisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

SANKO Üniversitesi’nde sanal konferans

SANKO Üniversitesi’nde sanal konferans

Mersin Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:20
Öğle
12:43
İkindi
16:33
Akşam
19:57
Yatsı
21:29

Mersin Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Ekin Eczanesi
Merkez
Filiz Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Merkez
Göksu Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Mavisu Eczanesi
Merkez
Oktay Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kiralar 3 ay ertelendi, su faturalarına 3 taksit getirildi

Kiralar 3 ay ertelendi, su faturalarına 3 taksit getirildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Mağazada ölen hırsızlık zanlısının yakınları olay çıkardı

Mağazada ölen hırsızlık zanlısının yakınları olay çıkardı

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

Anamur’da tropik meyveler yetişiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.