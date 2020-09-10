YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Vali Su, maskeyi taktı denetime çıktı

Vali Su, maskeyi taktı denetime çıktı

MERSİN HABERLERİ  | 10.09.2020 13:32 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda, maskesini takıp denetime çıktı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği korona virüs genelgesi doğrultusunda, maskesini takıp denetime çıktı. İl protokolüyle birlikte esnafı ziyaret edip, toplu taşıma araçlarındaki denetimlere katılan Vali Su, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.
Denetimlerine Hastane Caddesi’nden başlayan Vali Su’ya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu ile Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek de eşlik etti. Cadde üzerindeki esnafı ziyaret ederek hem bol kazançlar dileyen hem de maske-mesafe ve hijyen konusunda uyaran Vali Su, her konuda olduğu gibi salgın konusunda da kurallara uymanın hayat kurtardığını söyledi. Toplu taşıma araçlarındaki denetimlere de katılan Vali Su, seyahat eden yolcuları maske ve mesafe konusunda uyararak, artık Türkiye’nin tamamında ev dışında maske kullanımının zorunla hale geldiği hatırlatmasında bulundu. Su, tedbirlere uydukları için vatandaşlara teşekkür etti.
"Üç kurala riayet edelim, hayatımızı normal olarak sürdürelim"
Denetimlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, her platformda vurguladığı gibi Covid-19 ile mücadelede üç ana unsurun bulunduğunu belirterek, bunların maske, mesafe ve hijyen olduğunu söyledi. Bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi Mersin genelinde de başta kendisi olmak üzere kaymakamlar, belediyeler, kolluk güçleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri olmak üzere tüm ekiplerin sahada olduğunu kaydeden Vali Su, "Hem toplu taşıma araçlarında kurallara uyulup uyulmadığını kontrol ettik hem de esnafımızı ziyaret ederek kontrolleri gerçekleştirdik. Hakikaten ilimiz açısından sevindirici, kontrol ettiğimiz mekanlarda vatandaşlarımızın maske ve mesafe kurallarına uyduklarını gördük. Bu iyi bir şey. Ben buradan tekrar yinelemek istiyorum; mutlaka vatandaşlarımızın bu kurallara riayet etmesi gerekir. Bunlara riayet edilirse, hayatımızı normal devam ettirebiliriz. Artık ilimizde de ülke genelinde olduğu gibi evlerin dışında her alanda maske takmak zorunlu hale geldi. Biz bunun uygulanması için kontrollerimizi sıkı bir şekilde sürdüreceğiz. Sosyal mesafe konusu da bu anlamda çok önemli. Çünkü bu virüs, solunum yolları ile daha çok bulaşıyor. Bir diğer dikkat etmemiz gereken konu da hijyen. Bu üçüne riayet edelim, hayatımızı normal olarak sürdürelim" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor Dedeleri Sivas'tan göçtü! Artık onları tüm dünya tanıyor
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
Elazığ'da "üzerimde bomba var" diyerek eşini tehdit eden kişi polisi harekete geçirdi
Elazığ'da "üzerimde bomba var" diyerek eşini tehdit eden kişi polisi harekete geçirdi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
Vali Atay “Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak”
SAÜ’de iki ayrı birimde devir teslim töreni yapıldı
SAÜ’de iki ayrı birimde devir teslim töreni yapıldı

Mersin Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
04:51
Sabah
06:13
Öğle
12:43
İkindi
16:17
Akşam
19:04
Yatsı
20:20

Mersin Nöbetçi Eczaneler10 Eylül Perşembe

Baturay Eczanesi
Akdeniz
Buket Eczanesi
Akdeniz
Irmak Eczanesi
Akdeniz
Emek Eczanesi
Mezitli
Özgür Demır Eczanesi
Mezitli
Akça Eczanesi
Toroslar
Örge Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Cengiz Ertaş’tan korsan tahsilat ve bayi uyarısı
Cengiz Ertaş’tan korsan tahsilat ve bayi uyarısı
Islık çalan yılanlar
Islık çalan yılanlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.