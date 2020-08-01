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Vali Su, şehit ailelerini ziyaret etti

MERSİN HABERLERİ  | 01.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte vatan savunmasında şehadet makamına erişen şehitlerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.Bu kapsamda, 2011 yılında Ankara’da şehit olan Pilot Üsteğmen Fikri Dilsiz ile 2008 yılında Adapazarı’nda şehit olan Polis Memuru Ahmet Sargın’ın ailelerini ziyaret eden Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, ziyaret sırasında aile üyeleri ile bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladılar.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya’nın da eşlik ettiği ziyarette, devlet ve millet olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını kaydeden Vali Su, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, gazileri ise minnetle andığını ifade etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte vatan savunmasında şehadet makamına erişen şehitlerin ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Bu kapsamda, 2011 yılında Ankara’da şehit olan Pilot Üsteğmen Fikri Dilsiz ile 2008 yılında Adapazarı’nda şehit olan Polis Memuru Ahmet Sargın’ın ailelerini ziyaret eden Vali Ali İhsan Su ve eşi Zeliha Su, ziyaret sırasında aile üyeleri ile bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladılar.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya’nın da eşlik ettiği ziyarette, devlet ve millet olarak her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını kaydeden Vali Su, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, gazileri ise minnetle andığını ifade etti.

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