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Vali Su: "Şehitler verilerek bizlere emanet edilen vatanımıza sonsuza kadar sahip çıkacağız"

MERSİN HABERLERİ  | 29.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Nice şehitler verilerek bizlere emanet edilen bu kutsal vatanımıza sonsuza kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.Vali Su, bin yıldır yurt edinilen Anadolu’nun sonsuza kadar vatan olarak kalmasının teminatı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Vali Su: "Şehitler verilerek bizlere emanet edilen vatanımıza sonsuza kadar sahip çıkacağız"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda "Nice şehitler verilerek bizlere emanet edilen bu kutsal vatanımıza sonsuza kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.
Vali Su, bin yıldır yurt edinilen Anadolu’nun sonsuza kadar vatan olarak kalmasının teminatı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirterek, "Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde bağımsızlığına, özgürlüğüne, milli ve manevi değerlerine daima sahip çıkacağını bu büyük zafer ile tüm dünyaya göstermiştir. Tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin fertleri olarak bizler de uğruna nice şehitler verilerek bizlere emanet edilen bu kutsal vatanımıza sonsuza kadar sahip çıkmaya ve ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla başta Bu büyük zaferin komutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu şanlı zaferin tüm kahramanları olmak üzere vatan ve millet uğruna canlarını feda ederek şahadet mertebesine erişen tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, Mersinli hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

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