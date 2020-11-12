Vali Su, Tarsus’ta incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi idari binasında düzenlenen toplantıya katılarak Tarsus ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Vali Su, ilçe temasları kapsamında ilk olarak Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen toplantıya başkanlık etti. MTOSB idari binasında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz’in yanı sıra, Karayolları 5.Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Aksa Doğalgaz Mersin Bölge Müdürü Tufan Duman, MESKİ Genel Müdür V. İrfan Korkmaz, Toroslar EDAŞ Müdürlüğü yetkilileri, MTOSB Başkanı Sabri Tekli ve Bölge Müdürü Halil Yılmaz katıldı.

Mersin-Tarsus otoyol ayrımı-Mersin OSB otoyol bağlantı kavşağı yapım işi projesi, 2. Organize Sanayi Bölgesine hizmet veren enerji nakil hattı, içme suyu hattı ve doğalgaz hatlarının deplase edilmesi, OSB yolunun altında bulunan elektrik, su ve doğalgaz hatlarının deplase edilmesi konularının ele alındığı toplantıda, ilgili kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular görüşülerek istişarelerde bulunuldu.

Katıldığı toplantının ardından ilçe temaslarını ihalesi yapılarak yapımına başlanan yeni kaymakamlık binası inşaatında incelemelerde bulunarak sürdüren Vali Su, projede gelinen durum hakkında Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ali İhsan Su’nun Tarsus temasları kapsamındaki son durağı teşhir-tanzim çalışmalarında sona yaklaşılan yeni Tarsus Müzesi oldu. Vali Su, önümüzdeki günlerde tüm vatandaşların ziyaretine sunulması planlanan müzede sergilenecek tarihi eserler ve yürütülen çalışmalar hakkında Tarsus Müze Müdürü Doğukan Bekir Alper’den bilgi aldı.

Su, müze ile ilgili incelemelerinin ardından diğer programlarına katılmak üzere ilçe temaslarını sonlandırdı.

