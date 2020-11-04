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Vali Su, TÜİOSB projesi ve Tarsus OSB’de incelemelerde bulundu

MERSİN HABERLERİ  | 04.11.2020 17:23 | Son Güncelleme

Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TÜİOSB) yol projesi ve Tarsus OSB’de saha ziyaretinde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinin Kurbanlı mevkiindeki incelemeleri sırasında Vali Su’ya Tarsus Kaymakam Vekili Muhittin Pamuk, Karayolları 5.

Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin (TÜİOSB) yol projesi ve Tarsus OSB’de saha ziyaretinde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinin Kurbanlı mevkiindeki incelemeleri sırasında Vali Su’ya Tarsus Kaymakam Vekili Muhittin Pamuk, Karayolları 5. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Abdulhamit İzol ile TÜİOSB yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
İncelemeleri kapsamında ilk olarak TÜİOSB şantiye ofisinde düzenlenen toplantıda TÜİOSB Başkanı Balta’dan yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili brifing alan Vali Su, altyapı ihale süreci başlayan bölgeyle ilgili teknik konular hakkında katılımcılarla istişarede bulundu.
Su, daha sonra başlangıçta 5 bin kişiye nitelikli istihdam alanı sağlaması hedeflenen TÜİOSB’de Karayolları Bölge Müdürlüğünün planladığı yol ve kavşak projeleriyle ilgili saha incelemelerinde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Aralık 2019’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından temeli atılan ve 170 hektar üzerine kurulacak olan TÜİOSB’nin; Mersin’in ilk ve tek ihtisas organize sanayi bölgesi olarak istihdama büyük destek sunması ve kadın girişimciliğinde yeniliklerle bölgesel değişime öncülük etmesi hedefleniyor.

Vali Su, Tarsus OSB alanını da inceledi
Vali Su, daha sonra altyapı ihalesi yapılıp altyapı çalışmalarına başlanan Tarsus OSB proje alanına geçti. Su, Tarsus ilçesi sınırları içinde 530 hektar alan üzerine kurulmuş olan ve tüm sanayi ve alt sanayi sektörlerinin faaliyet göstereceği Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) proje alanına yapılması planlanan kavşak ve yol çalışmaları ile ilgili Karayolları 5. Bölge Müdürü Fidan ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Ruhi Koçak’tan bilgi aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27 Kasım 2017 tarihinde tescil edilerek tüzel kişilik kazanan ve Tarsus Çamtepe, Sağlıklı ve Kurbanlı mahalle sınırları içerisine kurulmuş olan Tarsus OSB’nin, Tarsus ve Mersin ekonomisine büyük bir ivme kazandırması hedefleniyor.

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