Vali Su, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini ziyaret etti

Mersin’de korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

Akdeniz Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini ziyaret eden Mersin Valisi Ali İhsan Su, yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Muhittin Pamuk ve Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu Sorumlusu Selim Daydaş’tan bilgi aldı.

Vali Su, Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin çok önemli ve güzel bir hizmeti yerine getirdiğini ve cansiperane bir şekilde görev yaptıklarını ifade etti. Su, Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine ve onların şahsında tüm ilçelerdeki Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teşekkür etti.

