YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Vali Su, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini ziyaret etti

Vali Su, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini ziyaret etti

MERSİN HABERLERİ  | 08.05.2020 16:36 | Son Güncelleme

Mersin’de korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.Akdeniz Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini ziyaret eden Mersin Valisi Ali İhsan Su, yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Muhittin Pamuk ve Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu Sorumlusu Selim Daydaş’tan bilgi aldı.Vali Su, Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin çok önemli ve güzel bir hizmeti yerine getirdiğini ve cansiperane bir şekilde görev yaptıklarını ifade etti.

Mersin’de korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.
Akdeniz Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini ziyaret eden Mersin Valisi Ali İhsan Su, yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Muhittin Pamuk ve Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu Sorumlusu Selim Daydaş’tan bilgi aldı.
Vali Su, Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerinin çok önemli ve güzel bir hizmeti yerine getirdiğini ve cansiperane bir şekilde görev yaptıklarını ifade etti. Su, Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine ve onların şahsında tüm ilçelerdeki Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış... Sinop'ta keşfedildi! 3 bin yıldır oradaymış...
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Selendi’nin tek nalbant ustası mesleğini seyyar olarak yapıyor

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Tosya’da motosiklet sürücülerine 36 bin 861 TL ceza kesildi

Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak

Yıldırım Beyazıt mahallesinde gecekondular yıkıldı, yerine okul yapılacak

İl : "Devletimizin yaptığı yardımlar esnafa can suyu oldu"

İl : "Devletimizin yaptığı yardımlar esnafa can suyu oldu"

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Kars’ta kumar aşkı sınır tanımıyor

Şehit Muammer Ateş şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı

Şehit Muammer Ateş şehadetinin yıldönümünde mezarı başında anıldı

Mersin Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
04:00
Sabah
05:33
Öğle
12:43
İkindi
16:30
Akşam
19:43
Yatsı
21:09

Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Banu Eczanesi
Merkez
Çam Eczanesi
Merkez
Derkuş Eczanesi
Merkez
Ekin Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Kübra Zor Eczanesi
Merkez
Nişantaşı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Mezitli’de mısır üretimi başladı

Mezitli’de mısır üretimi başladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Mersin'de kayıp kız için arama çalışması başlatıldı

Mersin'de kayıp kız için arama çalışması başlatıldı

Basın mensuplarının yeni yılını kutladı

Basın mensuplarının yeni yılını kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.